Mon Laferte responde a la polémica tras confrontar a un reportero y a un guardia de seguridad

Mon Laferte rompió el silencio y confrontó los cuestionamientos ante la polémica que ha desatado en las últimas semanas luego de que confrontara a un reportero durante una conferencia de prensa en México y de que en redes sociales circulara un video donde se muestra molesta porque no puede entrar por la parte privada de un centro comercial.

EU-.Durante su paso por la alfombra de los Latin Grammy, la cantante comenzó explicando su altercado con el reportero mexicano. “Creo que yo respondí como cualquier ser humano que se enoja, que se pone feliz, siempre me he permitido ser muy yo, no me gusta ser un personaje que sonríe todo el tiempo y está bien, siempre voy a decir lo que pienso, siempre voy a defender mis ideales, y me encanta que la gente también opine como yo tengo libertad de opinar y me encanta que la gente también opine”.

Mostrándose totalmente relajada durante la entrevista, Laferte también aclaró el porqué de su enojo en el video donde se muestra con un elemento de seguridad en un centro comercial. “Eso fue hace más de un año, mis fans iban a una firma, me estaban esperando desde las 6 de la mañana, eran las 6 de la tarde y no me dejaban pasar al centro comercial para firmarle a mis fans, entonces, horas y horas (diciendo) tengo que pasar, déjenme pasar, y como no me dejaban pasar pues me enojé porque tengo mi carácter, dije a ver a la chingada todo, yo me voy a pasar entre la gente, creo que al final ese día me tomé foto con 2 mil personas, atendí hasta el último fan, me quedé hasta medianoche, pero sí, tengo mi carácter”.

Mon Laferte consiguió su primer Grammy Latino por la categoría de Mejor Canción Alternativa gracias al dueto que realizó con Juanes del tema “Amárrame”.

Fuente Agencia México