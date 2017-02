Miss Universo habla abiertamente de su sexualidad (VIDEO)

ESTADOS UNIDOS.- Después de haberse coronado como la mujer más hermosa del mundo, la francesa Iris Mittenaere se vio envuelta en varios rumores que dejaban en duda sus preferencia sexuales, asegurando que era lesbiana y que la afortunada podría ser la modelo Camille Cerf. Para dispersar las dudas, la Miss Universo habló abiertamente sobre su sexualidad en el programa Un Nuevo Día, de la cadena Telemundo:

“Ella es mi mejor amiga. Yo realmente la amo, pero no estoy enamorada de ella. Yo tengo mi novio, pero la quiero. No me importa si yo amo a un hombre o si amo a una mujer, pero en este caso me gustan los hombres”, declaró Iris.

Sin embargo, la hermosa joven de 24 años no dio a conocer el nombre de quien podría ser su novio, pero varias fuentes aseguran que es su dentista, Matthieu Declercq, quien la acompañó el día de su coronación, y publicó una foto en redes donde escribió: “Ella lo hizo, surrealista. En la cima del mundo. Te amo”.