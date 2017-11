Miss Amazonas, el ‘mejor trasero’ de Brasil en Miss BumBum 2017

💖🎀✔️ESTAMOS EM 1 VAMOS MANTER 🙏🏼🙌🏼👊🏼 LINK DAs VOTAÇÕES NA BIO ! ✅http://es.paperblog.com/rosie-oliveira-brasilena-sexy-4482617/📸: @vanessadalcenofotografa ✔️ @missbumbumbrasil #brazilianmodel #manaus #manauscity #afazenda #amazonas #braziliangirl #braziliangirl #ROSIEOLIVEIRA

A post shared by ROSIE OLIVEIRA 📸 (@eurosieoliveira) on Sep 13, 2017 at 10:07pm PDT