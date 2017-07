“Mis días en la lucha libre están contados”: John Cena

El luchador de 40 años desea trabajar lo más que pueda en la WWE antes de retirarse de manera definitiva

No cabe duda de que John Cena ha sido uno de los luchadores más emblemáticos de la WWE en los últimos años, aunque podía estar viviendo sus últimos días como tal, ya que el retiro luce cada vez más cercano.

Desde su regreso a la WWE, se presentó como un agente libre, lo cual llamó la atención de la afición. Lo anterior no significa que no tenga contrato con la compañía, sino que simplemente no tendrá exclusividad con SmackDown por lo que también podrá hacer apariciones en RAW, situación que él mismo explicó.

“El motivo por el cual quería ser agente libre es porque no sé si estaré disponible de manera específica para RAW o SmackDown, también porque mis días están contados. Cumplí 40 años y tenemos mucha gente joven con talento. No sé cuantos años más me quedan. Voy a hacer lo que pueda para dedicarme a la empresa el tiempo que me queda. Quiero ser capaz de hacerlo durante el mayor tiempo que pueda”, reveló El Marine.

John Cena se ha proclamado como campeón de la WWE en 13 ocasiones y actualmente se encuentra enfrascado en una rivalidad con Rusev, con quien se verá las caras en Battleground.

Con Información de Sdpnoticias.com