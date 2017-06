Mireya habría pactado muerte familiar

México.- Tras el supuesto abuso sexual de varios años por parte de su ex esposo a los niños, y ante la falta de apoyo de las autoridades familiares de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) y la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Mireya tomó la decisión de suicidarse junto con sus tres hijos: Emiliano, de diez años, y las gemelas Aranza y Regina, de seis años, en su domicilio ubicado en la colonia San Jerónimo Lídice, delegación Magdalena Contreras.

El 7 de junio estaba marcado en el calendario de Mireya y sus padres: ese día al parecer pactaron terminar con sus vidas y con las de tres niños, lo cual es investigado por la Procuraduría capitalina (PGJ).

De no morir por ingesta de medicamentos, como lo planeó, Mireya prometió que tendría las fuerzas para tomar una pistola y dispararle a todos; así lo escribió en un recado póstumo.

Sus padres, Enrique y Rosa María hicieron lo propio: dejaron listos sus testamentos y sobres con dinero para que sus otros hijos los velaran y enterraran.

En la cama estaban los pequeños Emiliano, de 10 años, y las gemelas Aranza y Regina, de 6. Junto a ellos estaba una Biblia, un Cristo de madera y la carpeta con el recado.

A un costado de la cama estaba Mireya, de 38 años, egresada de la carrera de mercadotecnia en la Universidad Del Valle de México.

Consta en el expediente 1490/2014, del Juzgado 11 Familiar, que Mireya perdió la custodia de los niños el mes pasado, pues tenía antecedentes de trastorno psicológico y agresividad.

Sin embargo, se rehusó a entregarle sus hijos a su ex esposo, un empresario del que se separó en 2011.

La mujer fue multada dos veces por incumplir la determinación de un juez; apeló y usó todos los recursos posibles para desacatarla, pero según su mensaje póstumo, prefirió matar a los niños que estar separada de ellos.

En la PGJ, el hermano de Mireya declaró que sufría depresión, no solo por la pérdida de la custodia, sino por tener sobrepeso.

Confirmó también que, en días pasados, sintió preocupación por la celeridad con la que sus padres tramitaron su testamento.

La mañana del miércoles no contestaron sus llamadas y tuvo que mandar a un trabajador a la casa para ver qué sucedía.

Los niños no iban a la escuela desde mayo. Vivían encerrados y orando, según los informes de la PGJ.

El hermano de Mireya dijo que sus padres se dejaron envolver por la tristeza de su hija y la posibilidad de que los apartaran de sus nietos.

