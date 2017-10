Mira que termino haciendo Daniel San después de 32 años de Karate Kid

Karate Kid es una película muy famosa de los años 80. Muchas personas se tomaron un poco de su tiempo para verla y hasta para repetirla. Es una película dificil de olvidar, interpretada por Daniel LaRusso. Fueron dos películas hechas por Daniel con este mismo nombre. De la película podemos recordar al señor Miyagi que fue el le mostró el arte del Karate al protagonista.

Esta película sirvió para inspirar a muchos jóvenes de la época que tenían cierto interés en este arte, de esta manera se animaban a luchar por su sueño y a tener valor en la vida. El tema principal en la película es el valor y la bondad.

Yo soy uno de los muchos que recuerda cada detalle de la película. Gracias a ella entendí que no por saber más tienes que ser más arrogante, al contrario, entre más se aprende más humilde se debe ser. La humildad es un valor muy importante en la vida de las personas y si este está presente se puede vivir en total armonía.

Otro valor importante destacado en la película es la calidad humana, siempre ser una buena persona a pesar de saber mucho más que otros. A esto se le da gran importancia porque muchas personas que aprenden este arte comienzan a creerse los dueños del mundo e inclusive, esto pasa en muchos ámbitos de la vida, no solo en el karate. Se debe tener presente que saber karate conlleva una gran responsabilidad y a su vez, gran privilegio.

Ralph Macchio es el verdadero nombre del protagonista quien hoy tiene 54 años. Este actor no solo realizó Karate Kid. La actuación era lo más importante para él, luego de interpretar a Daniel hizo papeles como Crossroads y My Cousin Vinny.

Al pasar de los años se convirtió en un hombre aclamado por muchos. Cada año ha ido incrementando su trabajo. En el 2013 estuvo en How I Met Your Mother, en donde simplemente tenía que ser el mismo. En estos momentos se encuentra en un película que está rodando llamada Broadway A Room Of My Own.

Otro de los papeles interpretados por Ralph fue de un muchacho que tenía una extraña enfermedad. El nombre de la enfermedad es progeria y es considerada realmente como una enfermedad rara. Esta película tiene por nombre Los tres deseos de Billy Gryer. En esta película se consideró su trabajo como una actuación excelente, aquí tenía que mostrar todas las angustias de esta enfermedad.

Antes de él escogieron otros actores para interpretar este papel, actores como Charlie Sheen, quien se negó a hacer esta película y el hijo de Clint Eastwood. Finalmente el papel fue otorgado a Ralph. Los productores no esperaban que los mencionados de primeros no hayan aceptado.