Miles de fans gozan de fiesta, baile y mucho ambiente en el World Dance Music Radio Awards

Más de seis horas de música electrónica sonaron en la primera edición de la entrega de premios World Dance Music Radio Awards (WDM), la noche de este miércoles en el Estadio Azteca, donde miles de personas bailaron sin parar.

Los protagonistas de esta fiesta fueron Martin Garrix, David Guetta, Steve Aoki, Nervo, Alan Walker y Cedric Gervais, quienes presentaron su espectáculo individualmente en la plataforma de este coloso.

Mientras que este concierto masivo transcurría a lo largo de la noche, algunos conductores de la estación Los 40 Principales fueron presentando diversos premios a lo mejor de este género musical.

El triunfador de esta cita fue Garrix, quien actualmente es considerado como el Dj número 1 del mundo, y quien cerró con broche de oro este “show”, con una tocada que duró 75 minutos y que concluyó la madrugada de este jueves.

Este músico holandés, intérprete del éxito “Animals”, además de recibir porras y gritos de sus admiradores, ganó en las categorías de Best Dj y King of Social Media, por lo que recibió dos estatuillas en forma de calavera con audifonos.

Al recibir estos reconocimientos agradeció inmensamente a su séquito y expresó su emoción por tocar una vez más en México, al lado de sus colegas.

Previamente, el productor francés David Guetta, quien ganó la estatuilla como Best Electro House Dj, derrochó talento junto a una “avalancha” de éxitos, que sonaron en 30 minutos, tiempo que disfrutaron los melómanos, en su mayoría adolescentes y niños.

Fuegos artificiales y destellos de humo estuvieron presentes, mientras que sonaron canciones como “Play hard”, “Starboy”, “Love don´t let me go”, “Titanium”, “Love is gone”, entre otros.

Por su parte, Steve Aoki también fue recibido con euforia por los presentes, el tornamesista estadunidense se llevó el premio a Best Documentary EDM, por su largometraje “I´ll sleep when I´m dead”.

El pinchadiscos además de interactuar con los espectadores y mostrar una bandera mexicana, se burló del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al mostrar su rostro en una caricatura.

“¿Cómo se sienten? Hay mucha gente aquí, es increíble, viva México!”, gritó el músico, quien se presentó después del dúo Nervo (ganadoras de Best Party DJ), Gervais (quien triunfó en Best Latin Featuring) y Walker, quien fue el Best New Talent y que recientemente estuvo en el festival EDC, en la capital del país.

Algunas sorpresas fueron cuando la vocalista australiana Vassy, quien ha colaborado con varios tornamesistas, cantó para el beneplácito de la audiencia.

Minutos después apareció en un video, proyectado en pantallas el actor Vin Diesel para presentar al ganador en la categoría Best Trending Track, por “Don´t let me down”, de The Chainsmokers.