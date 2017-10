Mike Tyson se confiesa, “estuve con drogas y muchas mujeres”

- in Deportes

MONTEVIDEO. El ex boxeador estadounidense Mike Tyson presentará hoy en la localidad uruguaya de Punta del Este, en el sureste del país, su espectáculo “Undisputed Truth” (“La verdad indiscutible”), en el que el deportista repasa su carrera y su vida personal, informaron medios locales.

En entrevista con el diario deportivo Referí, el ex campeón mundial de los pesos pesados más joven de la historia de esta disciplina ofreció detalles sobre los altos y bajos que marcaron su carrera tanto personal como profesional.

“Mi infancia fue como la de cualquiera que nace un barrio negro y pobre de Estados Unidos. No teníamos dinero y no teníamos esperanza. Me arrestaron muchas veces, estuve involucrado en episodios de mucha violencia, de drogas y de alcohol”, expresó.