Michelle Vieth sorprende a sus fans con sexy foto

La actriz Michelle Vieth deleito a sus seguidores de Instagram al compartir una imagen donde deja ver su marcado abdomen, tras comenzar con su primer día de desintoxicación.

México.- “Después de solo 1 Día de Lean and Green Detox de @elixirdetox …. No puedo esperar a terminar el reto !! Faltan 6 días más … Únicamente #ColdPressedJuices #H2O #disciplina #determinacion #elixirdetox And Soon #21challenge !!” escribió la protagonista de la telenovela “Mi pequeña traviesa”.

La publicación recibió varios elogios de sus fanáticos, sin embargo, en la misma red social publicó otra foto donde aparece abrazada de su esposo Christian Aparicio con un entallado vestido rojo que deja ver su torneada silueta pero fue criticada por el excesivo volumen de su trasero, el cual consideran es falso.

“sii es que se le ve super falso ” comentó el usuario @preciado77.

Fuente: kEBUENA