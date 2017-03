Michael Bay podría desarrollar película sobre El Chapo

Sony acaba de adquirir los derechos del libro “Hunting El Chapo” (Cazando a El Chapo) y ya esta en pláticas con Michael Bay para desarrollar la película.

El libro escrito por Cole Merrell y Douglas Century, “Hunting El Chapo: The Thrilling Inside Story of the American Lawman Who Captures the World’s Most-Wanted Drug Lord” narra la cacería humana del mexicano líder de un cartel de drogas. Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alías El Chapo, evitó ser capturado por más de una década, hasta que fue re capturado y extraditado a los Estados Unidos el año pasado.

Aún no es un hecho, pero Variety ha reportado que la negociaciones están muy avanzadas para que Bay sea parte del proyecto. Lo que no esta claro es si lo hará como productor o como director. Aunque el mismo Bay ha declarado que ya no realizará más películas de Transformers y este sería un agradable cambio de ritmo para el director famoso por películas espectaculares de acción. Más específicamente blockbusters.

Esta es la segunda película sobre el infame narcotraficante mexicano que se esta desarrollando en la actualidad. Fox por su parte busca adaptar el libro “The Cartel” escrito por Don Winslow y que cuenta con Ridley Scott como director. ¿Alguien está contando el proyecto que quería realizar Kate del Castillo? Tal vez no.