Mi historia con Rusia es una patraña: Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostiene que las acusaciones por sus supuestos vínculos con Rusia son una “patraña” y dijo que el Congreso debería investigar al matrimonio Clinton y no a él.

En una serie de mensajes esta madrugada en Twitter, el presidente atacó a su exrival en los comicios, Hillary Clinton, y al expresidente Bill Clinton (1993-2001) por las relaciones que, en su opinión, estos establecieron precisamente con Rusia.

“¿Por qué el Comité de Inteligencia de la Cámara (de Representantes) no está investigando el acuerdo de Bill y Hillary que permitió que mucho uranio fuese a Rusia, el dinero ruso por conferencias a Bill, el “reseteo” con Rusia de Hillary, los elogios de Hillary a Rusia o la Compañía Rusa Podesta?”, dijo el presidente.

“La historia rusa de Trump es una patraña”, agregó, tras citar ese abanico de acusaciones contra los Clinton, algunas de ellas falsas de acuerdo con Politifact, un portal dedicado a verificar la veracidad de las afirmaciones de los políticos.

Why isn’t the House Intelligence Committee looking into the Bill & Hillary deal that allowed big Uranium to go to Russia, Russian speech….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 de marzo de 2017