México no quedará fuera de renegociación del TLCAN: Guajardo

Ciudad de México.- El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, aseguró que México no quedará fuera del proceso de renegociación del TLCAN, en respuesta a versiones de que los gobiernos de Canadá y Estados Unidos (EU) acordarán los términos del acuerdo sin consultar a la administración del presidente Enrique Peña Nieto.

Tras sostener una reunión con directivos de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), el funcionario federal recordó la esencia “trilateral” del acuerdo, y aseguró que dichos principios se mantendrán en tanto el acuerdo siga vigente.

“Lo que regula ahora la relación comercial en Norteamérica es el TLCAN, mientras no nos pongamos de acuerdo en una alternativa a ese tratado, no hay un sustituto y mientras no inicie un proceso formal al respecto no se puede hablar de ese asunto en términos de bilateralidad”, señaló el titular de la Secretaría de Economía (SE).

De acuerdo con un artículo publicado en el diario canadiense The Globe and Mail, funcionarios encargados de la revisión del TLCAN revelaron que el gobierno de Justin Trudeau podría acordar algunos puntos directamente con EU, y presentar esos resultados a México.

Para Guajardo Villarreal, toda modificación deberá quedar aprobada por las 3 naciones, aunque reconoció que existen algunos puntos que competerán exclusivamente, en casos específicos, a México y EU. Las consultas internas sobre el acuerdo ya iniciaron en los 3 países, con miras a que el mes de mayo inicien los contactos formales sobre los nuevos términos.

“Por naturaleza, cualquier conocedor del comercio exterior lo sabe, que en un tratado con naturaleza trilateral hay segmentos que tienen que ser naturalmente trilaterales. Habrá unos temas que son particulares por la relación específica de México y Estados Unidos, que pudieran ser analizados en una discusión uno a uno”.

