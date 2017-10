‘México está preparado para un presidente gay’; Candidato Presidencial

Marco Ferrara Villarreal, filántropo local, busca convertirse en el primer presidente gay en la historia de México

Monterrey, NL.- Marco Ferrara Villarreal, filántropo local, busca convertirse en el primer presidente gay en la historia de México.

Afirma, en entrevista, que el país está listo para un líder homosexual aunque, desde su punto de vista, más importante será que él se presente como un hombre transparente, abierto y con el deseo de transformar al país a través de decisiones honestas.

“México está preparado para un presidente gay, con propuestas. Pero también para un presidente transparente y que cumpla lo que promete, con buenas propuestas para el país, sólidas y a largo plazo, y que sean sustentables. Más que todo está preparado el país para una persona que pueda reunir el talento para presentar las mejores propuestas en todos los temas que traemos”, afirma.

Ferrara recuerda que hace algunos años decidió aceptar públicamente su orientación y desde entonces se siente libre. Ahora que anunció su intención de ser candidato independiente a la Presidencia de México y la autoridad electoral le dio anuencia para que participe en la precampaña, siente que otra vez tiene que revelar su naturaleza a la sociedad.

“De repente me liberé con orgullo y fortaleza. Por eso ahora digo de broma que esta es mi segunda salida del clóset con la búsqueda de la Presidencia, aunque esto es mucho más complejo. No somos un país homofóbico y creo que, al igual que el resto del mundo, estamos mejorando en apertura”, dice.

Luego señala que el desconocimiento puede ser un problema de aceptación, pero luego de pasar por una infancia y una juventud en las que se sentía oprimido, decidió aceptarse.

“Soy abierta y orgullosamente gay y apoyo no sólo a nuestra minoría, sino a cualquiera en México. Pero lo que importa más allá de ser o no ser es la propuesta que presentaremos como aspirantes y, ojalá, como candidatos, aunque, sin duda, un eje de los 22 que próximamente daré a conocer será el de la inclusión y la tolerancia”, señala.

El domingo pasado, el Instituto Nacional Electoral (INE) le entregó su carta en la que le permite buscar las más de 860 mil firmas que necesita en todo el país para poder registrar su candidatura formal como aspirante sin partido político.

Sin embargo, antes de levantar la mano, su equipo efectuó una encuesta profesional en la que preguntaba si su condición de homosexual afectaría entre el electorado, y la respuesta –afirma Marco Ferrara– fue de apertura, lo que le indicó que el tema era irrelevante en su proyecto electoral.

“Eso era en la parte estratégica, pero en lo personal, si me hubieran dicho que me iría mal por ser gay, no lo hubiera escondido en absoluto porque soy orgullosamente gay. No puedo no ser transparente con mi persona. Ya sufrí en el pasado por no saber manejar esto, como tanta gente, y es muy injusto. Tenemos que aprender a vivir en armonía e igualdad de derechos”, señala Ferrara, quien dice que no tiene pareja, aunque está “ilusionado” con una persona.

De 37 años y sin título profesional, Ferrara Villarreal se define como un filántropo, encargado de manejar la Fundación Vicente Ferrara AC, que fomenta el arte y la cultura. Él vive de la promoción y la asesoría en estos temas, menciona.

Se siente cómodo por no contar con experiencia política, pues nunca ha sido candidato ni ha estado integrado a un ente gubernamental. Prefiere aprender en el camino que haberse ya permeado por las maneras corruptas de los políticos tradicionales.

Además, decidió inscribirse como precandidato luego de que, en su trabajo en la Fundación, donde interactúa con personas que viven en la pobreza, a los que ayudan para que aprendan un oficio y se independicen, se percató en diciembre pasado de que los programas asistenciales del gobierno no ayudan a abatir el rezago social.

“Pese a que hemos transformado miles de vidas con la fundación, me di cuenta de que los programas de gobierno siguen generando más pobreza. Y sentí mucha frustración. Además, he observado la falta de propuestas de los aspirantes. Por eso, con amigos talentosos que conozco, decidí generar un proyecto que daré a conocer cuando el INE lo permita. Con orgullo te digo que será el mejor plan de todos”, sostiene.