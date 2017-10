Mexicano escapó del sismo… para encontrarse con un tiroteo en Las Vegas

- in Internacional

En entrevista radiofónica para W Radio, David Esparza relató cómo pasó de la tragedia en México para llegar a la matanza en Estados Unidos

México.- “Me fui de México por todo lo sucedido en estos días por el sismo […] me vine para acá (Las Vegas) para desconectarme un poco de todo lo que estaba sucediendo y el día que llegó me toca esto”, relata David Esparza, mexicano que fue testigo del tiroteo ocurrido en Estados Unidos, la noche del domingo pasado.

Aquel día, Stephen Paddock disparó contra los asistentes de un festival de música country desde el palco del Hotel Mandalay Bay y asesinó a 58 personas e hirió a 512.

David se encontraba con su madre a una cuadra del festival cuando comenzaron a escuchar los disparos y se desató el pánico en la zona.

“Te puedo asegurar que fueron cuatro rondas, en la primera no supimos qué era, pensamos que era pirotecnia y parte de un show. En la segunda es cuando ya nos percatamos que algo estaba mal, empezamos a escuchar gritos y fue cuando vino el pánico en la calle”, relató David en una entrevista radiofónica.

Lo primero que hicieron David y su madre fue resguardarse en el hotel donde se hospedaban, en el cual vieron cómo entraba gente lastimada con manchas de sangre en la ropa.

“Pensé que lo peor que me había pasado era lo del terremoto, pero escuchar esos sonidos y el correr mientras se oyen disparos, no sabes si te toca una bala perdida, la gente corriendo y ensangrentada, ver esto no se lo deseo a nadie”.

David se encontraba en Las Vegas, lugar donde buscaba dejar atrás el sismo del pasado 19 de septiembre que azotó el centro del país, con un saldo de 363 muertos, 222 en la Ciudad de México, el lugar donde vivía.

“Yo vivo en Coapa, una de las zonas afectadas por el terremoto hace unos días y me vine para acá para desconectarme un poco de todo lo que estaba sucediendo, y el día que llego (a Las Vegas) me toca esto”, lamentó.

Fuente: Vanguardia