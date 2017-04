Metro mata a niña; intentaba recuperar su celular

Una niña de 13 murió tras ser golpeada por un vagón del metro de Nueva York cuando intentaba recuperar su teléfono celular que se le había caído en la vía.

Según informó la Policía de Nueva York, la niña estaba en Queens Boulevard y 63rd Drive cuando su teléfono se cayó a la vía del metro, alrededor de las 15:50 horas, local.

Ella decidió saltar a la vía para recuperar su teléfono, pero en ese momento entró un tren, que no la vio y la golpeó.

La víctima, identificada como Dina Kadribasic, fue trasladada al Hospital Elmhurst, donde fue declarada muerta. Era de Queens, Nueva York.

At 11, we speak with a man who was on the train when it hit the teen. He explains how dozens tried to push the train &save the girls life pic.twitter.com/iOtxMz9LQ6

— Candace McCowan (@CandaceMcCowan7) 3 de abril de 2017