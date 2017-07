- in Deportes

By canal44

Messi no se quita su anillo de bodas para nada

INFOBAE / España.- Para Lionel Messi, empezó una temporada clave, la previa al Mundial de Rusia 2018. La preparación de ahora en más será clave para llegar de la mejor manera a la Copa del Mundo. Para Leo, son los primeros días de entrenamiento con su nuevo entrenador, Ernesto Valverde, que reemplazó a Luis Enrique.

En estos primeros días de ensayos en Barcelona, hubo un detalle en Messi que la prensa catalana no dejó pasar: Leo utiliza hasta en las prácticas el anillo de compromiso tras haberse casado el 30 de junio último con Antonela Roccuzzo, la madre de sus hijos Thiago y Mateo y su novia de toda la vida.

Messi no podrá usar el anillo en los partidos, porque la FIFA prohíbe la utilización de cualquier joya durante un encuentro. “Se prohibe estrictamente todos los accesorios de joyería (collares, anillos, brazaletes, pendientes, bandas de cuero o goma, etc.), los cuales deberá quitarse el jugador antes del partido. No se autoriza cubrir las joyas con cinta adhesiva. Igualmente, se prohíbe a los árbitros llevar alhajas y/o adornos personales (excepto un reloj o artefacto similar para cronometrar el partido)”, establece la normativa.

Barcelona se prepara para sus primeros compromisos de la pretemporada. La delegación viajará mañana a Estados Unidos y el domingo jugará un partido amistoso ante Juventus. Luego, tendrá encuentros en territorio norteamericano contra Manchester United y Real Madrid.