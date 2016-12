Mesera embarazada recibe propina de 900 dólares

Una mesera del restaurante Pita Jungle, de Phoenix, Arizona, recibió una generosa propina de 900 dólares por parte de una cliente, quien además le dejó una nota donde le explicaba la razón de ello.

De acuerdo con el diario The Daily Mail, se trata de la estadounidense Sarah Clark, quien está embarazada y dijo que le venía muy bien el dinero para pagar las cuentas de su casa, pues su prometido no puede trabajar debido a una cirugía en la rodilla, además de que ella no recibirá remuneración del trabajo cuando sea el parto y nazca su bebé.

La trabajadora del restaurante de Phoenix platicó a los medios de comunicación que el dinero estaba acompañado de una nota en la cuenta en la que decía que era “dinero que Dios le había dado” a la clienta para dárselo a ella.

Uno siempre escucha que estas cosas pasan, pero no espera recibirlas”, dijo al canal CNN la mujer, que está a punto de dar a luz a Rosalie.

La camarera del negocio Sarah Clark dijo que había hablado varias veces con su benefactora, quien había ido al restaurante y también está embarazada. Platicó que ambas habían platicado acerca del proceso natural del embarazo, los cambios físicos de las mujeres y, por supuesto, los gastos.

De acuerdo con la mesera del restaurante, la cuenta de la comida de su clienta sumó un total de 61 dólares, pero le generosa mujer agregó los 900 dólares de la propina, quizá sabiendo que la trabajadora no recibirá ayuda económica de su trabajo y a sabiendas de los gastos que conlleva procrear un hijo.