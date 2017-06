Mensaje de la actriz Betty Monroe tras sufrir fuerte asalto (VIDEO)

México.– La actriz Betty Monroe fue víctima de la delincuencia, así lo comunicó a través de un video en Instagram, en el visiblemente afectada, contó que le quitaron su bolsa a punta de pistola en Mixcoac.

En el video, Monroe aparece acompañada de una mujer llamada Esperanza Navarro, ambas fueran ultrajadas por dos hombres.

“¿Ven esta cara abotagada? eso significa que me acaban de asaltar, me asaltaron en Mixcoac, me pusieron la pistola en la cabeza, y me quitaron mi cadena y mi bolsa, todas mis tarjetas de crédito las tuve que cancelar, estamos muy tristes y nos tuvimos que regresar al teatro, estamos esperando que la policia encuentre a los rateros, tengan mucho cuidado en Mixcoac”, dijo la actriz.