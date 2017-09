Menor muere apuñalado en escuela de Nueva York

Además de la víctima fatal otro estudiante de 16 también fue apuñalado dentro de la escuela

Estados Unidos.- El Departamento de Policía (NYPD) reportó que un estudiante de 15 años murió apuñado esta mañana alrededor de las 10:50 a.m. dentro de la escuela pública Urban Assembly School for Wildlife Conservation ubicada en el 2024 de la avenida Mohegan en East Tremont, El Bronx.

El NYPD indicó que en el mismo incidente también fue apuñalo otro alumno de 16 años, mientras que el sospechoso, un estudiante de 18, ya estaba en custodia de las autoridades.

Las primeras investigaciones apuntan a que el suceso fue producto de una pelea entre los estudiantes en el quinto piso de la escuela. Además, las autoridades reportaron que el atacante era víctima de acoso (bullying).

An 18-year-old male was immediately taken into custody after the stabbing of 2 teens earlier today in Bronx school. The knife was recovered pic.twitter.com/Si2yvTgBaL

— NYPD NEWS (@NYPDnews) 27 de septiembre de 2017