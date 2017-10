Melania hace jardinería, con una camisa de 1300 dólares

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, volvió a demostrar su exclusivo gusto a la hora de vestir. Pero esta vez lo hizo mientras plantaba verduras y hortalizas

Estados Unidos.- El viernes pasado, la esposa de Donald Trump se acercó a la huerta de la Casa Blanca, junto con una docena de niños, para promover la alimentación saludable y el ejercicio.

Juntos cosecharon y plantaron vegetales para dar continuidad a la iniciativa planteada por su predecesora, Michelle Obama.

Thank you @BGCGW Boys & Girls Club Washington for helping us plant & harvest @WhiteHouse Kitchen Garden today! #HealthyEating #HealthyLiving pic.twitter.com/1FdVHuvCYM

Mientras Melania viste chaquetas de más de 46 mil euros, Ivanka suele apostar por prendas de bajo costo

Melania alabó el programa. En declaraciones a los medios, dijo que “permite a los niños aprender, al aire libre, lo importante que es comer productos buenos para la salud, mientras conocen la Casa Blanca y su enriquecedora historia”.

Pero sus acciones no fueron lo único que llamó la atención esa tarde. La primera dama de Estados Unidos volvió a causar polémica con su look.

Productive & fun day @WhiteHouse Kitchen Garden today! Thank you @BGCGW for all of your help! #HealthyEating #HealthyLiving pic.twitter.com/lecdgqQnyu

— Melania Trump (@FLOTUS) 22 de septiembre de 2017