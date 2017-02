Melania, deprimida por ser la esposa de Donald Trump

Comienzan las filtraciones relativas a Melania Trump, confirmando que la Presidencia de los Trump no termina de ganarse la fidelidad de las personas que trabajan para ellos: los periodistas que cubren la Casa Blanca ya han mostrado su sorpresa por la cantidad de revelaciones que reciben cada día por parte del personal.

El mandatario y sus hijos, Eric, Ivanka y Donald Trump Jr., y hasta su yerno, Jared Kushner, han acaparado titulares. La única gran ausente en todos estos revuelos ha sido Melania Trump.

La exmodelo nacida en Eslovenia ha mantenido un perfil bajo y sigue viviendo en su apartamento de $100 millones en la torre Trump de Nueva York a la espera de que su hijo, Barron, de 10 años, concluya el curso escolar.

Melania y Barron Trump

La revista People señalado que la primera dama parece de una ligera depresión debido a la nueva vida que lleva siendo la Primera Dama.

“Esta nueva vida no era su sueño. Era el de Donald.”, dijo el estilista francés Phillip Bloch.

Según la publicación, el personal de la Casa Blanca le tuvo que rogar a Melania que hiciera acto de presencia en los tradicionales tours dela residencia presidencial que ofrece la primera dama y luego se tomara unas fotos para la prensa. A pesar de las presiones, la esposa del presidente dijo que no.

Tampoco la pudieron convencer para que acompañara a la esposa del primer ministro japonés, Aki Abe, a la tradicional visita del Capitolio que hacen las parejas de los dignatarios que visitan Washington D.C., aseguró US Weekly.

Salud Mental de Donald

El martes pasado un grupo de 35 especialistas, entre psiquiatras, psicólogos y trabajadores sociales rompieron el silencio y enviaron una carta abierta al editor del diario estadunidense The New York Times, bajo el título “Profesionales de la salud mental advierten sobre Trump”, en donde comentan sobre los desórdenes mentales del neoyorquino.

“Creemos que la inestabilidad emocional mostrada en el discurso del señor Trump, así como sus acciones, lo incapacitan de servir con seguridad a la nación como presidente”, indicaron los especialistas en salud mental a través de la carta publicada por el diario estadunidense.

Revista Time dedica caótica portada a Donald Trum. Foto: Time

La salud mental del presidente de Estados Unidos adolece de ciertas capacidades entre las que destacan su incapacidad por tolerar comentarios adversos a su punto de vista, “El discurso y acciones del señor Trump demuestran su nula habilidad de tolerar puntos de vista diferentes al suyo, lo que provoca reacciones de rabia”, explicaron los especialistas quienes agregaron que le es imposible sentir empatía, agregando que los “individuos con esta clase de desórdenes, tienden a distorsionar la realidad para encajar en su estado psicológico, atacando a aquellos que los enfrentan -en este caso- (periodistas y científicos)”.

El grupo de psiquiatras admite que al emitir dicho dictamen viola la Regla Goldwater del año 1973 impuesta por la Asociación Psiquiátrica Americana, misma que prohibió a los miembros del gremio evaluar a figuras públicas, y que sin embargo echan abajo con el argumento de que “hay mucho en juego como para permanecer en silencio”.

En la carta publicada el pasado martes por el diario estadunidense los profesionales de la salud mental se atreven a señalar en un diagnostico no oficial que el actual presidente de la los Estados Unidos con una “grave estabilidad emocional”.

Habló con Peña

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo hoy que ha pedido al Departamento de Justicia que investigue las filtraciones “criminales” de información sobre su gobierno, que se han multiplicado en las primeras semanas de su Administración.

En una conferencia de prensa, Trump citó como ejemplo de esas filtraciones su llamada telefónica de finales de enero con el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, y dijo que no le importa demasiado que se revelara su contenido porque “no era tan importante”, pero le preocupa que se filtren datos más sensibles.

Foto: @PPTenel13

“Les seré honesto, cuando me llamaron de México me sentí realmente sorprendido, pero fue una buena llamada, y no me importó demasiado que todo mundo supiera lo que hablamos porque no era algo tan importante. Hablamos bien y él (Peña Nieto) es un gran hombre”, declaró en conferencia de prensa.

“Pero todo mundo se enteró de la llamada, lo mismo pasó con Australia. Me preguntó qué pasará cuando trate asuntos más importantes, temas clasificados y todo mundo se entere”, señaló el presidente de EU.

Misiles

Luego de que Corea del Norte realizara el sábado pasado un nuevo ensayo de un misil de medio alcance que cayó en el mar de Japón, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró apoyar “100%” al gobierno de Tokio.

Shinzo Abe, premier nipón, calificó de “absolutamente intolerable” el lanzamiento del cohete, y pidió al régimen de Kim Jong-un que cumpla las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que le prohíben el desarrollo nuclear militar y limitan la tecnología de misiles.

Ninguno de los dos mandatarios especificaron si buscarán nuevas sanciones internacionales o unilaterales contra Pyongyang.

Según informó el gobierno del país asiático, el misil cayó fuera de la zona económica exclusiva de Japón a unos 350 kilómetros de la costa de Corea del Norte y no ha causado daños, aunque Tokio decidió protestar formalmente ante las autoridades norcoreanas por el lanzamiento.

El gobierno de Kim Jong-un declaró que el lanzamiento del misil fue un éxito, según la prensa local.

Las reacciones. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, condenó la acción de Pyongyang y exigió al país que se abstenga de futuras “provocaciones” que “socavan la seguridad regional e internacional”.

Stoltenberg agregó que Corea del Norte debe acabar con los “lanzamientos usando tecnología balística militar y abandonar de una vez por todas sus programas de misiles de forma absoluta, verificable e irreversible, como requiere el Consejo de Seguridad de la ONU”.

“Apelo a Norcorea a no elevar las tensiones y volver a comprometerse a un diálogo significativo con la comunidad internacional”, concluyó el secretario general de la OTAN.

La Unión Europea (UE) reaccionó indignada a las acciones de Corea del Norte. “El reiterado desprecio de las obligaciones internacionales [de Pyongyang] es provocador e inaceptable”, dijo a través de un portavoz en Bruselas la Alta Representante de la Política Exterior del bloque comunitario, Federica Mogherini.

Rusia se opuso a una respuesta unilateral por la prueba del misil del régimen de Kim Jong-un. “Las acciones unilaterales emprendidas por Estados Unidos, la República de Corea o Japón sólo harían crecer las tensiones de por sí elevadas”, dijo el presidente del Comité de Asuntos Exteriores del Parlamento ruso, Konstantin Kosachev, citado por la agencia de noticias RIA Novosti.

Cualquier reacción a Norcorea debe darse en conjunto dentro del marco del Consejo de Seguridad de la ONU, declaró Kosachev.

Ruegan a Trump

El ex presidente Vicente Fox Quesada envió en Twitter un mensaje al presidente estadounidense, Donald Trump.

“México es y será respetado. Espero que puedas oír hoy la voz de millones de mexicanos”, escribió Fox en inglés en la red social.

Al hacer referencia a las marchas convocadas el día de hoy, para protestar en contra del presidente estadounidense, Fox Quesada utilizó la etiqueta #ProudToBeMexican (Orgulloso de ser mexicano).