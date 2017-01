Mel Gibson regresa a la guerra

Un viejo adagio asevera que “no hay ateos en las trincheras”, y es fácil entender su racional: al enfrentar la muerte cara a cara, hasta los hombres más descreídos deben buscar respuesta al dolor y al sufrimiento en cualquier manifestación divina, enarbolando la fe como una especie de escudo protector, un recurso desesperado cuando todo se ha perdido.

Ahora bien, si suponemos que en las guerras no hay mucho lugar para quienes no creen en un ser supremo, ¿podemos pensar que pueden dar cabida a un pacifista? La respuesta obvia es un “no” rotundo, pero la historia nos enseña lo contrario. En ‘Hasta el Último Hombre’ (‘Hacksaw Ridge’, d. Mel Gibson) conocemos el relato de la vida real que demuestra que un hombre incapaz de hacer daño al prójimo no sólo puede sobrevivir una guerra, sino convertirse en un héroe en toda la extensión de la palabra.