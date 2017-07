Mauricio Clark habla de su infierno con las drogas

- in Espectáculos

By canal44

El comunicador ofrecerá conferencias para hablar de las adicciones.

En declaraciones para el programa ‘Sale el sol’, Mauricio Clark otra vez habló de su pasada adicción con las drogas, como él dice: se quitó las máscaras.

El comunicador habló de lo difícil que fue dejar la cocaína, de perder la dignidad a cambio de “matarse” poco a poco.

Con una carta se apoyó para exponer su sentir: “¿en qué momento tenía en mi haber 22 hospitalizaciones, 8 sobredosis, 6 rehabilitaciones, un soplo y un infarto por mi adicción a la cocaína? ¿En qué momento me convertí en un adicto no solo a las sustancias químicas, no solo a la pornografía, sino al sexo?”

“Perdí a mi familia, amigos, el trabajo, los coches , mi dignidad y peor aún, a mi familia, a mi mejor (Dios)”, lamentó.

Explicó haber retomado el camino del bien con ayuda de Dios, “cuando me llamó por mi nombre fue cuando me di cuenta que me había reencontrado con mi mejor amigo, su nombre es Jesús.”

Y sin poder contenerse, rompió en llanto y habló de la desesperación de su mamá pidiéndole que se dejará de drogar.

Cabe mencionar que el próximo lunes Mauricio ofrecerá una conferencia de prensa en el Teatro Hidalgo donde hablará a jóvenes sobre sus viejas adicciones.