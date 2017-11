Mattel lanza un muñeca Barbie con velo islámico por primera vez en su historia

Han tenido que pasar casi seis décadas para que Mattel incluyera más diversidad algo en su catálogo de muñecas. A inicios de 2016 presentaron un nuevo catálogo lleno de muñecas inspiradas en mujeres de todos los tamaños y todas las medidas, y ahora han presentado la primera Barbie con hiyab (velo islámico).

Estados Unidos.- La nueva Barbie con hiyab está basada en Ibtihaj Muhammad, la primera atleta estadounidense en llevar un velo islámico al competir en los Juegos Olímpicos (y ganó medalla de bronce en esgrima). Fue presentada en la cumbre de la Mujer del Año de Glamour, junto a la deportista en la que se basa su diseño.

Thank you @Mattel for announcing me as the newest member of the @Barbie #Shero family! I’m proud to know that little girls everywhere can now play with a Barbie who chooses to wear hijab! This is a childhood dream come true 😭💘 #shero pic.twitter.com/py7nbtb2KD

— Ibtihaj Muhammad (@IbtihajMuhammad) 13 de noviembre de 2017