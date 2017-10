Matanza a sangre fría: Hillary Clinton

La ex candidata resaltó la necesidad de ‘hacer frente a la Asociación Nacional del Rifle’

Estados Unidos.- La ex candidata presidencial de Estados Unidos Hillary Clinton pidió este lunes poner a un lado la política para evitar que se vuelva a repetir una matanza parecida a la que se registró en las últimas horas en la ciudad de Las Vegas.

Desde su cuenta de Twitter, Clinton calificó los hechos como una “matanza a sangre fría” y resaltó la necesidad de “hacer frente a la Asociación Nacional del Rifle” (NRA, por sus siglas en inglés).

Imagine the deaths if the shooter had a silencer, which the NRA wants to make easier to get.

Our grief isn't enough. We can and must put politics aside, stand up to the NRA, and work together to try to stop this from happening again.

— Hillary Clinton (@HillaryClinton) 2 de octubre de 2017