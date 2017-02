Mark Tacher desmiente a su hermano Alan y dice que su papá no les pegaba

u hermano Alan confesó haber sido golpeado de niño por su padre en pleno programa.

El actor Mark Tacher desmintió las declaraciones que hizo su hermano el conductor del programa ‘Despierta América’, Alan Tacher al asegurar que ninguno de ellos fue objeto de abuso infantil.

En la emisión del programa Alan comentó mientras entrevistaban a una mujer que supuestamente le había pegado a su hijo: “Para mí es bien difícil creerte, yo fui una persona a la que mi papá me pegaba con el cinturón y las personas que lo hacen no lo hacen una vez, dos, tres, lo hacen muchas veces más, y yo sufrí mucho por ese tipo de abuso”, en donde hasta se enojo con la conductora por no dejarle expresar su comentario completamente.

Al respecto, su hermano Mark salió en defensa de su padre “Mi papá es amorosísimo, nos brindó mucho cariño y nos mantuvo cortos porque eramos tres hombrecitos, como buen papá, mano dura pero jamás en la vida lo habría tomado yo como un abuso” explicó al programa Hoy donde quedó claro que su hermano exageró con su comentario.

Aquí el video donde Alan confesó que había sido maltratado de chiquito:

Con información de Hoy.