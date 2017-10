Marjorie de Sousa rompe el silencio y cuenta toda su verdad

“Me he mantenido callada, me he mantenido al margen por respeto a mi familia, por respeto a mi bebé, que ahorita está chiquito y no lo entenderá, pero uno tiene que tomar conciencia de lo que dice”.

Además dejó claro que Julián Gil no la mantiene:

“¿Por qué la persona no se presenta cuando le corresponde, ¿cuántas veces me han visto llegar con mi hijo?, él no ha llegado a las visitas porque tiene la película, yo también tengo que trabajar, el señor no me mantiene como lo ha intentado ver, yo me he hecho cargo de mi salud, el señor pudo aportar dos o tres cosas, mi hijo tiene 8 meses acaba de cumplirlos”.

De acuerdo con la cadena Univisión, Marjorie aceptó que existen dos denuncias en contra del padre de su hijo, pero no una orden de aprehensión como difundió Julián en sus redes sociales.

Al respecto, su abogada, Alma Pellón, agregó que se trata de dos averiguaciones: una por el pago de la pensión de Matías y otra por violencia familiar psicológica.