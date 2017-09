Marina, el error que no fue error

La Marina no cometió un error, el error hubiese sido no hacer la aclaración y dejar en el colectivo la percepción de ineficacia, dejar en el colectivo la incapacidad de encontrar una niña que había sido capaz de pedir ayuda debajo de los escombros, de una niña que se había guarecido de la rabia de la tierra, en la misma tierra.

CDMX.- Quien haya sido el cobarde que sugirió a Marina a salir a medios a reconocer que no existía Frida Sofía, no sabía lo que hacía, como ha sucedido en los últimos años, los responsables de comunicar, son todo, menos estrategas y visionarios de la comunicación social, apenas unos servidores públicos que estudiaron ciencias de la comunicación o personas bien relacionadas con los medios, que creen que eso es suficiente para cubrir el perfil del cargo. Lo que les falta es la empatía que solo te da la sensibilidad social y que la soberbia te quita.

Viví horas atento de ver o escuchar la noticia que me hiciera sentir mejor dentro de lo peor, dentro de la desgracia. Al menos 24 horas estuve esperando la noticia en radio, redes o en la televisión, conocer el rostro y escuchar la voz viva de Frida Sofía.

La Marina, como muchos mexicanos y yo, creímos, desde lo más profundo de nuestro ser, que la niña existía, eso, fue suficiente motivo para sacar energías y esperanza de encontrarla y rescatarla, aun poniendo en riesgo la vida de otros seres, servidores públicos, de los más decentes y honorables, los que cada día en el alba, honran a su patria haciendo honores a la bandera, los que son formados en la disciplina de observar y hacer cumplir las leyes.

Se equivocó aquel que envió a los altos funcionarios, altos mandos, a reconocer la inexistencia de Frida Sofía, se equivocó al no acompañarlos y dejarlos solos, en lo que seguramente pensó o pensaron, sería el error de la tragedia. Se equivocó al dejarlos solos en el evento de comunicación social, quizá más importante del día o la tragedia; por solidaridad, si quieren hasta por congruencia debieron acompañarlos; porque sí, les resulta fácil y cómodo aparecer en los eventos que anuncian logros y esconderse en los que anticipan crítica. De haber existido y haber rescatado a Frida Sofía, el evento de comunicación social habría sido magnánimo y aquel que no movió una piedra hubiera estado al lado de la niña rescatada, emblema de la acción salvadora, mientras los marinos, habrían seguido buscando vidas.

Si algo caracteriza a las fuerzas armadas es su lealtad a las leyes y al mando, es su solidaridad en eventos naturales trágicos donde quiera que estos ocurran, en combatir a las organizaciones criminales, en desempeñar una función que hace que arriesguen su vida, casi diario.

Pero los ingratos, insensibles o soberbios, leyeron mal la aclaración que harían esos hombres, altos funcionarios, altos mandos.

No vieron que la Marina, como miles o quizá millones de mexicanos y otros tantos extranjeros, creímos que se podía rescatar una vida, la de una niña, que a diferencia de su labor central en los últimos diez años, la Marina se movía para buscar vida y no para enfrentarla, se movía con la esperanza sublime y generosa de arriesgar la suya, por salvar otra.

El 21 de septiembre Marina no erró en su afán de búsqueda por salvar la vida de Frida Sofía, tampoco erró en su esperanza por ayudar, si eso fuera un error, es el mejor de los yerros, por ello, no requiere ser disculpada, si no bien comprendida que en su labor, “hacer”, es sinónimo de servir y trabajar, y en ello, todos estamos expuestos a acertar y errar. Errar haciendo el bien o buscando el bien, no debe ser objeto, nunca, de reclamo, ni de vergüenza. A veces olvidamos que atrás de ese uniforme hay seres humanos, con miedos y esperanzas, con impulsos e ilusiones y, que en la brega reaccionan con el mejor de sus sentimientos.

Al momento de escribir esto, me enorgullezco de ser mexicano, de las fuerzas armadas, de su humanidad y su extraordinaria labor sin descanso. Todo un honor tenerlos.

En adelante, por lo que me resta de vida, cada vez que vea a un integrante de las fuerzas armadas, agradeceré su labor, en palabra y en hechos, mientras, recordaré a aquellos que sin nombre, anónimos, solo con su uniforme, no descansaron, no comieron, ni escatimaron un segundo, una ilusión, una esperanza por servir a su país y a su población.

A los oportunistas, solo deseo, con ansiedad, que se equivoquen, como creen que lo hizo la Marina, eso los hará mejores hombres, para después hacerlos mejores servidores públicos.

Fuente:SDP