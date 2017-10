Marina de EUA revela el nuevo submarino nuclear

La sumergible está armado con cuatro tubos lanzatorpedos, dos tubos de carga explosiva Virginia y tiene capacidad para portar más seis misiles verticales Tomahawk de casi 2.000 kilómetros de alcance

Estados Unidos.- La Armada estadounidense mostró oficialmente su nuevo submarino nuclear, el USS South Dakota, que es el 17 sumergible de clase Virginia encargado por la Armada de Estados Unidos y construido por General Dynamics Electric Boat, que de acuerdo a sus características es un submarino de ataque rápido capaz de portar misiles de largo alcance Tomahawk y con propiedades acústicas modernizadas.

An honor to attend the christening ceremony for the USS South Dakota today. It will play important role in nat'l security for decades. pic.twitter.com/Gfb2smX2gZ

— Senator Mike Rounds (@SenatorRounds) October 14, 2017