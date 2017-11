Marilyn Manson simula disparar con rifle a la audiencia

- in Espectáculos

Durante su concierto en San Bernardino, California, el excéntrico rockero realiza un ‘performance’ con una arma de largo alcance falsa, justo después del tiroteo en Texas que dejó 26 muertos y 20 heridos

Estados Unidos.- Ausencia sensibilidad, ante el drama por el reciente tiroteo en Texas que dejó 26 muertos y 20 heridos, demostró Marilyn Manson al simular disparos con un rifle falso a la audiencia de su concierto en San Bernardino, California.

En su performance, el excéntrico músico de 48 años, cuyo nombre real es Brian Hugh Warner, se encontraba en una silla de ruedas debido a una lesión que sufrió en un show anterior —donde fue aplastado por una parte de la escenografía de su espectáculo luego de una caída, dejando como saldo que le pusieran 10 tornillos y una placa en la pierna— y aprovechó la canción We Know You Fucking Live para apuntar al público con réplica de un arma de largo alcance.

En las redes sociales, la escenificación de Manson no fue del total agrado de sus fans que resultó perturbadora para los recientes sangrientos acontecimientos en la población civil de la Unión Americana.

Con ello el autonombrado Reverendo perdió toda la credibilidad que ganó hace años, cuando en una entrevista que le hizo Michael Moore para Bowling For Columbine (2002), después de que muchos lo habían identificado como una mala influencia para los autores de la masacre en una escuela.

Fuente: Excelsior