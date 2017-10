Marilyn Manson pospone gira tras accidente

El cantante regresará a los escenarios el 15 de octubre.

Estados Unidos.- El pasado sábado Marilyn Manson ofreció un concierto donde terminó aplastado por una estructura en forma de pistolas.

Posteriormente se dijo que sus testículos sufrieron daños; sin embargo, es mentira.

Aún se desconoce qué tan dañado quedó trasciende que una de sus piernas resultó afectada.

Mientras se confirma, a fin de recuperarse en casa, es un hecho que la gira Heaven Upside Down, se pospone.

Los shows cancelados incluyen Boston, Chicago, Toronto y Houston.

La gira se retomará el 15 de octubre en Grand Prairie, Texas.

Was shocked as hell when it came down. Really hope he’s okay. #MarilynManson #newyork #HammersteinBallroom #HeavenUpsideDownTour pic.twitter.com/N1SuCOR8z1

— Godlike Bonnie (@godlike_bonnie) 1 de octubre de 2017