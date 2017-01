Maribel Guardia le baila a ‘Layín’ en su cumpleaños (VIDEO)

MÉXICO.- Hilario Ramírez Villanueva , el polémico alcalde de San Blas, conocido por “robar poquito” llevó a cabo la celebración de su cumpleaños , con invitados como Julión Álvarez y Maribel Guardia, quien le bailó al ritmo de banda.

Entre mucha comida y baile, los invitados pasaron una tarde festejando al edil, al momento que la cantante subió al escenario y comenzó a bailar con él, los asistentes le gritaban “Taconeyele, taconeyele… ‘Layín’”.

Durante la fiesta el mandatario aprovechó para anunciar la gubernatura de Nayarit , intención que fue recordada por la actriz durante su actuación. “Yo les voy a pedir una cosa, que no lo dejen sólo (a Layin), porque pronto se va a lanzar… ¿verdad?”.

Y cuando fue cuestionado de dónde había salido el presupuesto para organizar la mega fiesta, “Gracias a Dios tantos amigos y tantas donaciones, nos donaron una buena feriecita no tengo idea, yo no me encargué, tengo un amigo, le voy a preguntar y yo creo que a partir de mañana les puedo decir”.

Al festejo asistieron alrededor de 10 mil personas; además, se sacrificaron 100 vacas para preparar la birria; se utilizó una tonelada de harina de maíz para hacer tortillas y se repartieron 12 mil cervezas entre los invitados.

‘Layín’ afirmó que Julión Álvarez no cobró ni un peso, “es un amigo”; mientras que a Maribel Guardia le dieron para la gasolina.