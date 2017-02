Mariah Carey quema vestido de novia que usaría en su boda (VIDEO)

ESTADOS UNIDOS.- Mariah Carey decidió deshacerse de los últimos objetos materiales que le recordaban su compromiso fallido con el billonario James Packer, con quien protagonizó una sonada ruptura en octubre de 2016.

Qemó el vestido en e video musical de su nuevo sencillo, I Don´t.

El hermoso traje de novia que usaría Mariah, era una creación exclusiva de Valentino valorada en 250 mil dólares.

Aunque esa no es la única referencia que la diva de la música hace de su extinta relación sentimental, ya que el video se rodó en la casa de la exclusiva urbanización de Los Ángeles, Calabasas, que en su momento compartió con James.

La letra de la canción también parece un claro reproche dirigido a James Packer.

“Cuando amas a alguien, no la tratas mal. Tú estropeaste todo lo que teníamos. Probablemente creas que voy a regresar, pero no lo haré, no lo hare´”.

Mariah Carey reconoció recientemente que el tema, compuesto por ella misma, era una reflexión sobre el fracaso de su romance con el australiano, para tratar así de pasar de página en su vida.