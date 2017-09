María Victoria: Ya me andaba muriendo

México.- María Victoria ofreció una conferencia de prensa en la Ciudad de México para dar detalles sobre su estado de salud, luego de que en los meses anteriores estuvo a punto de perder la vida a causa de una bacteria.

De acuerdo a reporte de distintos medios de comunicación, María Victoria se mostró optimista, agradecida con Dios y la vida porque sigue viva.

No sabe cómo adquirió la enfermedad.

“Nunca me enfermo, pero ahorita ya no aguanto las medicinas. La bacteria que me dio en el estómago es difícil de matarla y me pusieron el veneno más fuerte, y del corazón me pusieron catéter para poder tener todas las medicinas muy fuertes y me operaron del hombro”.