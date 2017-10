María perdió a su madre, en el derrumbe del Rébsamen

- in Nacional

La menor de 11 años vivía únicamente con su madre

Ciudad de México.- En el terremoto del 19 de septiembre 34 niños perdieron a alguno de sus padres y dos quedaron huérfanos. Entre ellos María, de 11 años, hija de una trabajadora de intendencia del colegio Enrique Rébsamen, en Coapa, que falleció en el derrumbe del inmueble.

María vivía únicamente con su madre, y para fines legales, ahora está al cuidado de su abuelo Felipe, de 62 años, quien recibirá apoyos del gobierno para que la pequeña continúe con sus estudios y pueda tener una vida sin carencias; sin embargo, quedó al cuidado de una tía.

Felipe tiene problemas para escuchar con el oído izquierdo y su trabajo de carpintero le exige destinar la mayor parte del día al oficio, es por ello que junto con otras parientes de la pequeña determinó que continuara viviendo junto a su tía, a quien la menor llama mamá.

Explicó que cuando la pequeña vio las noticias se preocupó por su mamá y no pudieron ocultarle lo que pasaba mucho tiempo; sin embargo se mantuvo tranquila. “Quizá no ha podido asimilar del todo la situación, por eso queremos que siga viviendo en su casa, para que las cosas no sean más difíciles para ella”.Dijo el abuelo de María.

El DIF capitalino va a brindar apoyo a todos los niños que sufrieron la pérdida de alguno de sus papás a través de, terapia psicologíca, programas Niñas y Niños Talento, Educación Garantizada y Más Becas Mejor Educación, así como apoyo para padres solos y comedor comunitario. En el caso de los niños quienes quedaron huérfanos, el proceso de adopción tardará cuatro meses.

