Manipula tu cerebro para poder recordar casi todo

El Campeón Mundial de Memoria reinante, Alex Mullen, puede memorizar el orden de un mazo de cartas en 17 segundos. Pero, de ciertas formas, es igual de olvidadizo que todos los demás.

“Olvido muchas cosas básicas, como en dónde dejé mis llaves”, cuenta Mullen, quien estudia Medicina en la Universidad de Mississippi, Estados Unidos.

Los atletas de la memoria, como Mullen, pueden recordar cientos o incluso de miles de palabras, números e imágenes elegidas al azar, hazaña que podría parecer increíble. Sin embargo, según un estudio que se publicó en marzo, cualquier persona puede entrenar su cerebro con los mismos trucos que usan los mejores competidores a nivel mundial y reestructurar sus redes cerebrales en el proceso.

Para el estudio, los investigadores reclutaron a 23 de los mejores atletas de memoria en el mundo y compararon su cerebro con el de quienes nunca habían usado técnicas para mejorar la memoria. Luego, sometieron a algunos de los recién llegados a un programa de entrenamiento para la memoria y observaron los cambios que ocurrieron en su cerebro.

Entre más practicaban las técnicas, el cerebro de los novatos empezaba a parecerse al de los atletas de la memoria… y eso ocurrió en apenas seis semanas.

“Estas proezas de memoria realmente increíbles… no son una forma de talento innato. Es en realidad puro entrenamiento”, dijo Martin Dresler, especialista en neurociencias de la Universidad Radboud de Holanda y director del estudio.

Mullen, quien tiene relativamente poco tiempo en el mundo de la supermemoria y que no participó en el estudio, no estaba muy sorprendido. El mejor atleta de memoria dijo que, antes de que comenzara su entrenamiento, “creía que mi memoria no era tan buena. Puedes hacer cosas que probablemente crees que no eres capaz de hacer”, dijo.

Con Información de Zocalo.com.mx