Maneras de ahorrar dinero y no desperdiciar comida

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación (FAO) cada año se producen en el mundo 4,000 millones de toneladas de alimentos, de los cuales más de 1,300 millones de toneladas se desperdician, lo que significa que casi un tercio de la comida que se produce nunca se consume.

Por ello en 1979, la FAO promulgó cada 16 de octubre como el Día Mundial de la Alimentación con el fin de crear conciencia sobre el desperdicio alimentario, la escasez de alimentos en algunas regiones del mundo y el hambre que sufren los que menos tienen.

Las razones de este desperdicio de alimentos son muy variadas, de acuerdo con el organismo 20% se pierden durante la cosecha, 9% en el manejo en supermercados y 3% en la transportación.

Para aminorar este problema y a la vez ahorrar dinero, aquí algunas maneras en que puedes evitar este desperdicio:

1. Compra solamente las porciones necesarias

Realizar una compra inteligente no sólo te permitirá ahorrarte algunos pesos, también evitarás tirar alimento a la basura que podría servirle a otros. Por ello, antes de ir al supermercado revisa la despensa y el refrigerador, así no comprarás cosas que no necesitas.

2. Elige bien y conserva por más tiempo los alimentos

Evita tirar a la basura la comida almacenando adecuadamente tus compras en el congelador y en recipientes adecuados.

Por ejemplo, si te gustan los vegetales frescos comprarás los más vistosos y grandes, pero seguramente desecharás las hojas marchitas. Sin embargo, científicos de la Universidad de Southampton en Inglaterra, descubrieron que las lechugas con hojas más pequeñas, son más fuertes y por ende duran más.

3. Cocina creativamente

Antes de que los alimentos se pudran en el refrigerador, utilízalos para crear platillos creativos. Por ejemplo, las frutas pueden convertirse en agua fresca o jugo; y con las sobras de los guisados de la semana se pueden preparar croquetas o canelones. Tira a la basura solamente lo que sea imposible aprovechar.

4. Pon atención a las raciones

Una de las maneras en que más se desperdician los alimentos es a la hora de prepararlos y servirlos, ya sea porque se preparó una cantidad demás o porque las raciones son muy grandes.

Por ello, antes de cocinar realiza un cálculo sobre la cantidad de comida que necesitas preparar y al servir los platos coloca raciones pequeñas, así le darás oportunidad a los comensales de comer sólo lo necesario o servirse más.

Recuerda que desperdiciar comida, no es solamente tirar dinero a la basura, en México se desperdician 30,000 toneladas de comida en buen estado al día, si tan sólo se lograrán recuperar dos terceras partes de ese desperdicio, no habría pobreza alimentaria en nuestro país.