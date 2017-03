Mamá de Honey Boo Boo sorprende con increíble figura (VIDEO)

Para los fans de los reality shows el nombre de “Honey Boo Boo” es uno muy conocido. La niña que se hizo famosa junto a su familia por su vida campirana y los concursos de belleza para niñas ahora tiene grandes noticias.

Y esta vez no hablamos precisamente de “Alana” sino de su mamá quien, tras el éxito del reality show en el que aparece, ha decidido cuidar su aspecto.

Recientemente, un adelanto al reality que tendrá llamado “Mama June: From Not to Hot”, nos demostró el cambio radical de “Mama June”. Después de unas cirugías y una mejor alimentación, podemos ver a una mujer mucho más esbelta.