Maluma responde a criticas de ‘Cuatro babys’

El cantante señala que prepara muchas sorpresas para sus próximos conciertos

Maluma habló sobre lo que piensa de las personas que lo llaman misógino por su más reciente canción “Cuatro babys” .

“Mira a mi no me molesta, lo que me enoja es que afecte a mi familia, ellos son lo que lo sienten, los que reciben este montón de mensajes negativos y cuando los veo están un poco tristes, esto es cuando me golpea un poco a mi”, dijo en entrevista con Telemundo.

Y añadió “Por otro lado, esa historia no me pasó a mi, yo nunca he estado enamorado de ‘Cuatro babys’, es cómo un actor en una película, él actúa, igual aprendí mucho de esto, tengo ya un escudo de hierro, en este momento me siento muy feliz y muy tranquilo porque gracias a eso la canción se convirtió en un hit”.

Maluma, que tiene 20 millones de seguidores en Instagram, prepara una gira por Estados Unidos, la cual considera será un gran paso para conquistar un mundo en el que quiere hacer algo diferente.