Maluma habla del supuesto video sexual con Ricky Martin

Los cantantes Maluma y Ricky Martin se vieron envueltos en rumores sobre un supuesto video sexual.

Después de que grabaran juntos el tema “Vente pa’ca”, se desató la polémica de que los intérpretes protagonizaron un candente clip privado.

Sin embargo, el colombiano ha decidido poner punto final al tema.

“No soy gay, pero me siento muy agradecido: el cariño es cariño siempre. He tenido oportunidad de cantar en diferentes clubs gays en Latinoamérica y tengo un gran respeto por la comunidad. La igualdad es algo por lo que he luchado mucho, no entiendo la discriminación por sexo, raza o religión“, agregó.