Maestros se burlan de estudiantes latinos

Univisión | Los Ángeles.- Unos 150 estudiantes latinos de la preparatoria Rubidoux en el pueblo de Jurupa Valley, California se salieron de sus salones de clase el pasado viernes para protestar contra los comentarios despectivos de cinco de sus maestros y un consejero. Los empleados de la escuela se burlaron de sus alumnos en las redes sociales por participar en la huelga contra el Presidente Donald Trump conocida como “Un Día Sin Inmigrantes”.

El pasado jueves, el profesor de ciencias sociales Geoffrey Greer publicó algunos mensajes en Facebook acerca de la protesta nacional. “En cuanto al sistema de educación pública, reducir el tamaño de mi clase 50% todo el día sólo sirvió para APOYAR las iniciativas de Trump y demostrar cuánto podrían mejorar las cosas sin tanta gente”, escribió Greer. “Eso es lo que te pasa cuando te unes a algún tipo de causa que sigue la corriente como excusa para ser flojo y/o emborracharse”.

Más del 90% de los 1,600 estudiantes en Rubidoux High son latinos. De hecho, el pueblo tiene una población mayoritariamente latina, informó el diario local The Press Enterprise.

Otros profesores de la escuela también comentaron en el mensaje que Greer publicó en Facebook. El profesor de arte Robin Riggle escribió que el pasado jueves fue “un día muy agradable” sin los estudiantes latinos en su clase. El profesor de ciencias Allen Umbarger afirmó que aquellos que participaron en el boicot nacional fueron “los estudiantes que no pasan sus clases”. La consejera Patricia Crawford subrayó que la “cafetería estaba más limpia después del almuerzo”, según The Press Enterprise.

AlumnLos y ex-alumnos de la prepa afirmaron que estaban sorprendidos y entristecidos por los comentarios de la facultad, personas a las que solían respetar e incluso buscaban para obtener algún consejo.

@RepMarkTakano Rubidoux HS teacher and his klan sharing true feelings. Thoughts? @JurupaUSD #GeoffreyGreer#DayWithoutImmigrants pic.twitter.com/VNjRMLi4tp

The teachers at Rubidoux HS who posted anti-immigrant sentiments have made your school unsafe for immigrant youth @JurupaUSD

— snowflake jr. (@thomreddy) 17 de febrero de 2017