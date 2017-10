Maestro daba flautas con semen a sus alumnos en EU

EL INSTRUMENTO MUSICAL FORMA PARTE DE UN PROGRAMA SIN FINES DE LUCRO PARA NIÑOS

Estados Unidos.- Un maestro de música que impartía clases en varios planteles de los condados de Los Angeles y Orange, en EU, es investigado por la policía, luego de que padres de familia recibieron cartas alertando que los instrumentos musicales, en su mayoría flautas, utilizados por los escolares, podrían tener ‘fluidos corporales’ del profesor.

Ver imagen en Twitter

#LiveAt11: Multiple SoCal school district officials say a music teacher gave flutes/recorders to students contaminated with bodily fluids. pic.twitter.com/sii5IIMU6u

— Veronica Miracle (@ABC7Veronica) 30 de septiembre de 2017