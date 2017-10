Madres de Karla Luna da a conocer sus últimas palabras; lo único que deseaba era que sus hijos siguieran unidos tras su muerte

La señora María José comentó que antes de morir, su hija les dio una GRAN lección de vida México-.No solo para todos su fans, quienes siempre estuvieron apoyándola, sino para toda la humanidad. Cinco días antes de morir, Karla Luna publicó este significativo mensaje en sus redes sociales.

Probablemente la comare morena ya sabía que llegaba el final de su lucha contra el cáncer. Y de esta manera, se despidió del mundo:

Cada día cuenta para todos, cada día debe ser especial y sumar para todos, pues cada ser humano tenemos nuestra propias luchas y guerras y todas son importantes, no importa el tamaño que ellas tengan, toda son valiosos para nosotros y para Dios, y ahí está lo bonito si lo podemos alcanzar a ver, ve que Dios no nos abandona jamás qué hay que creer en el su palabra y sus promesas, la FE es lo más importante, no podemos perderla por qué entonces el vacío entra con muchas cosas oscuras que en nada nos ayudarán a salir del tormento o prueba que se está pasando.

No permitas lo que no es para ti. No temas. Ten Fe. Y créele a él, créele a Dios, cree en Jesús . Yo sí creo y saben, me siento bien y sé que mi milagro pronto llegará. Creamos con el corazón.

Los amo, gracias por sus oraciones y aquí sigo luchando y agradeciendo por un día más. Gracias a ese ángel anónimo que me visto el día de hoy y me trajo palabra de vida.

Karla Luna

Su muerte, ha sido una de las que más conmoción ha causado en el mundo del espectáculo.

En una entrevista con TVNotas, la señora María José, madre de esta GUERRERA de la vida, dio a conocer cuáles fueron las últimas palabras de su hija Karla Luna.

La señora María José resaltó que están pasando difíciles momentos como familia tras el deceso de su hija a la edad de 38 años. Precisó que gracias a Dios pudo despedirse de su hija y que en todo momento la comare morena trató de darle consuelo.

“Claro que sí, no te voy a negar que nos dolió mucho, pero Karla nos dio una lección de vida a todos”.

“RECUERDO QUE ME DIJO: ‘MADRE, NO LLORE, TIENE QUE SER FUERTE; SI ESTE VA A SER EL MOMENTO, ¡YA ESTOY PREPARADA!”.

La mamá y hermana de la cantante y comediante, han sido los únicos miembros de la familia Luna, quienes han hablado con los medios de comunicación.

Érika Luna detalló a Televisa Espectáculo que agradecía todas las muestras de cariño que recibió Karla, quien confesó hace unos meses cuál era su última voluntad.

Hace unos meses, la comare morena señaló también a TVNotas, que lo único que deseaba era que sus hijos siguieran unidos tras su muerte.

Información Debate