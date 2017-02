Madre ver morir a su hijo de cuatro años afuera de un consultorio médico

Un menor de 4 años de edad murió en espera de ser atendido por un médico en un consultorio de Farmacias Similares, ya que al menor ya se le había detectado rubeola en días anteriores, pero al ver que no mejoraba la mamá lo llevó a consulta en este lugar, pero no contaba con que había mucha gente y tuvo que esperar más de una hora para ser atendida, tiempo que su hijo no soportó.

Este hecho se reportó minutos después de las 12:00 horas, señalando que una mujer se encontraba esperando a ser atendida en un consultorio médico que forma parte de Farmacias Similares que se encuentra ubicada sobre las avenidas 7 Poniente y 14 Sur, ya que necesitaba la presencia de paramédicos porque su hijo ya no respiraba.

Se informó que la madre al ver que su hijo comenzaba a sentirse mal se encontró con una enorme fila de pacientes que iban a ser atendidos, por lo que después de más de una hora de estar afuera del consultorio observó que su hijo, que estaba en una carriola, había dejado de respirar, por lo que al comenzar a pedir auxilio salió el médico que atendía en el consultorio.

De igual manera se presentaron paramédicos de bomberos, quienes confirmaron que el menor ya no presentaba signos vitales, por lo que se dio parte a la Policía Municipal, la cual acordonó el lugar, ya que sobre la banqueta quedó la carriola con el menor sin vida, mientras que la madre a un costado, a la espera de la llegada de familiares.

La madre pudo explicar a los paramédicos que desde hace algunos días el menor al sentirse mal fue llevado al médico, el cual le diagnosticó rubeola, por lo que le recetaron medicamento e indicaciones para su cuidado, sin embargo desde esta mañana comenzó a verse en mal estado, por lo que acudió a Farmacias Similares, al tener consultas médicas a bajo costo.

Pese a que se esperaba la llegada de representantes de la Fiscalía General del Estado (FGE), llegó al lugar el departamento jurídico de Seguridad Pública Municipal que determinó hacer el levantamiento del menor, y apoyado por una empresa funeraria fue llevado a su domicilio, señalando que se le brindaría el apoyo a esta familia de escasos recursos.