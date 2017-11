Lupillo Rivera graba emotivo video del tema ‘No llega el olvido’ en memoria de Jenni

Para Lupillo Rivera, “No llega el olvido”. Y es que así se titula la canción que da vida a su más reciente video, en el cual plasma el profundo dolor que aún le causa la partida de su hermana Jenni Rivera.

México.- “No llega el olvido, se está haciendo tonto en alguna esquina… No llega el olvido, y por más que intento, mi mente no te olvida… Te extraño y te quiero, y por tus recuerdos, ya he quedado en ceros… No llega el olvido, se quedó dormido, mientras yo me muero…”, es parte de la letra que interpreta con notable sentimiento “El Toro del Corrido”.

Las imágenes se tornan más emocionales ya que Lupillo grabó la mayor parte del video en el cerro de Iturbide, Nuevo León, lugar donde se estrelló la avioneta donde viajaba Jenni, quien perdiera la vida junto a otras seis personas en el accidente.

En las escenas se ve al “Rey de las Cantinas” cantando recargado sobre el altar que en memoria de Jenni existe en el lugar e, incluso, concluye la interpretación en lágrimas.

Cabe recordar que esta canción, de la inspiración de Espinoza Paz, fue uno de los grandes éxitos de Jenni, por lo cual tiene un doble significado sentimental para Lupillo.

Incluso, el pasado 2 julio, día en el que Jenni hubiera cumplido 48 años edad, el “Rey de los Borrachos” hizo una transmisión en Facebook en la que interpretó el tema, sin poder contener las lágrimas mientras lo dedicaba.

