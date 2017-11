Lupillo Rivera es atacado por burlarse de una persona

Esta vez no se lo perdonaron. Lupillo Rivera fue severamente criticado por decenas de usuarios, tras burlarse del teléfono que utilizaba una persona en la calle.

Estados Unidos.- “Ese pin… teléfono está perro, iPhone X”, se escucha decir al cantante, mientras graba desde su auto a un hombre que habla con lo que pareciera ser una tablet: “Ahí está el iPhone X, en plena acción, vamos a preguntarle a este amigo a ver si es el iPhone X”, comenta el mexicano.

Después se acerca al sujeto y le pregunta: “¿Es el nuevo iPhone X?”, para después reír.

Sin embargo esa acción no fue bien recibida por sus fans, quienes le recriminaron la burla: “Te amo Lupillo, pero no me parece que te burles de las personas; cada quien tiene lo que se puede comprar, tú tienes dinero de sobra y te puedes comprar lo que quieras, el señor no ha de estar en tus mismas condiciones”, le escribió un usuario en Facebook, donde compartió el video el cantante.

“La neta no veo el chiste, cada quien su gusto, si quiere traer uno más grande de lo que se ve ahí, pues muy su bronca, muy su gusto y muy su dinero”, agregó alguien más.

“Qué mal burlarse de la gente o lo quiera ver como chiste, es de mal gusto… cada quien puede hablar por TLF como uno quiera, ya sea por tableta, radio o por teléfono… lo importante es comunicarse con la persona que desea hablar, no me parece gracioso”, le reclamó otro usuario.

Unos más aseguraron sentirse decepcionados: “Me parece que fue mal broma, qué lástima, yo lo tenía en otro concepto, pensé que era diferente a su familia”.

Mientras que otros simplemente aconsejaron no tomárselo personal: “Señora (s)… no es que se esté burlando, simplemente es humor… para no estar amargado”, “¿por qué la gente se toma todo tan en serio no más porque viene de un artista? Ah, pero si fueran ellos, estuvieran tijereando igual de bonito. Dejen la amargura, se ríe del tamaño del teléfono porque la neta es súper gracioso andar con un ladrillo de teléfono o tableta, lo que sea. Ya dejen de crucificar a los artistas. Dejen la hipocresía”.

Video:

https://www.facebook.com/LupilloRiveraOficial/videos/1840373779323989/

Con Información de Mundo Hispano