Luis Fonsi se quiebra al hablar de la situación en Puerto Rico tras el huracán María

Luis Fonsi no pudo evitar romper en llanto luego que durante una entrevista con el chileno Don Francisco fuera consultado por la difícil situación que atraviesa su natal Puerto Rico tras el paso del huracán María.

Puerto Rico-.Luis Fonsi intentó hablar sobre el tema, pero no pudo contener las lágrimas frente a su entrevistador, a quien le terminó pidiendo disculpas.

“Lo que me preocupa es mi familia, mis abuelos, mis primos, que no he hablado con ellos todavía”, mucha gente que la está pasando muy mal”*, dijo entre lágrimas el autor de Despacito.

Al recuperarse continuó explicando el triste momento que viven sus compatriotas. “Mucha gente la está pasando muy mal. Hay mucha gente en refugio que no tiene absolutamente nada. Quiero que sepan que estamos aquí, que estamos sufriendo por ellos, estamos dolidos por ellos. Que queremos ayudar y estamos buscando todas las maneras para hacerlo”, agregó Luis Fonsi.

