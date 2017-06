Ludwika Paleta comparte fotos de sus mellizos

Ludwika Paleta compartió en su cuenta de Instagram un par de fotografías de los mellizos que tuvo con su esposo Emiliano Salinas.

Las imágenes de Bárbara y Sebastián enternecieron las redes sociales. Los pequeños nacieron el pasado mes de mayo, un poco antes de lo previsto.

En una de las fotos, los mellizos aparecen con sus piernitas entrelazadas, mientras que en la otra lucen acostados de perfil, con chambritas de color azul y rosa.“Bienvenidos Bárbara y Sebastián“, escribió Ludwika en las instantáneas que recibían diversos comentarios de felicitación a la pareja.

