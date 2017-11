Los Zetas: Uno de los cárteles más sanguinarios de México

- in Nacional

Asesinatos, violaciones y privación de la libertad son algunas de las cosas que han hecho.

México.- Todos en México hemos escuchado a hablar del cártel de Los Zetas, sin embargo ¿qué sabemos sobre ellos y todo lo que hacen? te dejamos una información sobre uno de los cárteles de drogas más sanguinarios de México.

El narcotráfico en el país se ha caracterizado por ser violento y los Zetas han azotado los estados de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Coahuila llenándolos de crimen y extorsión.

Los Zetas surgieron como brazo armado del Cártel del Golfo, sin embargo al paso de los años la relación se fracturo y se convirtieron en un nuevo grupo criminal.

La organización de narcotráfico tiene como principales actividades delictivas el tráfico de drogas, la extorsión, los asesinatos, secuestros, desapariciones y tráfico ilegal de personas.

Asesinatos atroces, adolescentes forzados a convertirse en sicarios, personas desaparecidas y pueblos completos amenazados son algunas de las cosas que han dejado Los Zetas en los estados del norte del país.

Algunos miembros capturados han revelado que algunas de las prácticas que realizaban son la ingesta de carne humana, la mutilación de las personas que capturaban estando vivas y la tortura tanto a hombres como mujeres.

También los secuestros a las mujeres para obligarlas a dedicarse a la prostitución son comunes entre el grupo delictivo. Algunas mujeres que han logrado salir con vida de la tortura a la que fueron sometidas han declarado sobre los maltratos que vivieron.

“Tenía como cinco días sin comer y me preguntaron que si tenía hambre y para mi mala suerte iba pasando una cucaracha. Me hicieron que la masticara, se me salían las lágrimas del coraje”. declaró una de las víctimas del cártel.

Con Información de Letra roja