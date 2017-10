Los Simpson se suman para ayudar a Puerto Rico

La serie animada incluyó la bandera de la isla y varias direcciones para que las personas realicen donaciones

Estados Unidos.- La famosa serie animada Los Simpson culminó esta noche su programa con una mención a Puerto Rico.

Al finalizar el espacio, que hoy estrenó su temporada 29 en el canal Fox, se incluyó una bandera de Puerto Rico e información para ayudar a las víctimas del huracán María, como Unicef y Save the Children.

James L. Brooks, productor ejecutivo de la serie, escribió en Twitter que encargó a última hora añadir la imagen de la bandera de Puerto Rico con la información de la donación al artista David Silverman.

Rough of image done to end tonight’s show … the incredible David Silverman beat an impossible deadline. Burning man’s best did again.

— james l. brooks (@canyonjim) 1 de octubre de 2017